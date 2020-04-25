صادرت مديرية حماية المستهلك مولدا كهربائيا في عجلتون، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، بالتعاون مع مديرية أمن الدولة، وبإشارة من القضاء المختص، وتم تسليم المولد المصادر الى البلدية لادارته.
ونظمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك 59 محضر ضبط خلال هذا الأسبوع، وشملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار السلع الغذائية وعدم الاعلان عن الأسعار.
كانت هذه تفاصيل خبر حماية المستهلك صادرت مولدا كهربائيا في عجلتون وسطرت 59 محضر ضبط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.