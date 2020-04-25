حماية المستهلك صادرت مولدا كهربائيا في عجلتون وسطرت 59 محضر ضبط

صادرت ​مديرية حماية المستهلك​ مولدا كهربائيا في ​عجلتون​، بتوجيه من ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​، بالتعاون مع مديرية ​أمن الدولة​، وبإشارة من ​القضاء​ المختص، وتم تسليم المولد المصادر الى ​البلدية​ لادارته.

ونظمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك 59 ​محضر ضبط​ خلال هذا الأسبوع، وشملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار السلع الغذائية وعدم ​الاعلان​ عن الأسعار.

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