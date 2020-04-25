رئيس بلدية بلاط: فحوص الـPCR العشوائية ستستأنف الأسبوع المقبل

أوضح رئيس ​بلدية بلاط​ وتوابعها عبدو العتيق، في بيان، أن "فحوص الPCR العشوائية للاهالي والقاطنين في النطاق البلدي، ستستأنف في دورتها الثانية، بالتعاون مع الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية LAU، وبإشراف الطاقم الطبي في ​مستشفى رزق​ الجامعي عبر العيادة النقالة، خلال الأسبوع المقبل أمام مبنى ​البلدية​"، داعيا "الذين يشعرون بأي أعراض أو هم على احتكاك مع مصابين سابقين ب​كورونا​، تسجيل أسمائهم في البلدية، لتحديد مواعيد لإجراء الفحص، منعا للتجمع والاكتظاظ".



وجدد دعوته الاهالي "الالتزام ب​الحجر المنزلي​ والتقيد بالارشادات الصحية الصادرة عن ​وزارة​ الحصة العامة والمراجع المختصة للخروج بسلام من المحنة التي فرضها هذا الوباء"، منبها الجميع الى "أن عدم تسجيل إصابات جديدة في النطاق البلدي لا يعني انتهاء مخاطر الوباء ويجب الاستمرار في الالتزام باجراءات التعبئة وفقا للقرارات الحكومية ذات الصلة، كي لا يحصل ما لا تحمد عقباه".

وأكد العتيق "استمرار وقوف البلدية الى جانب الاهالي في الظروف الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية الصعبة وهي تتابع مساعدتهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة"، معلنا أن "المجلس البلدي بالتعاون مع جمعية هدفنا الاجتماعية مستمر بتوزيع البذور الزراعية للزراعات المنزلية" ومعتبرا أن "هذه الخطوة تعزز العودة الى الارض وهي سند مهم في الظروف الصعبة".

وتوجه بالتهنئة الى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بحلول ​شهر رمضان​، "شهر التضامن والخير والطمأنينة"، متمنيا أن "يخرج لبنان قريبا من الضائقة التي يعيشها"، معلنا "تضامنه مع اللبنانيين من الطائفة الارمنية في ذكرى المجزرة الاليمة التي تعرضوا لها".

