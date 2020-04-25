استقالة وزير داخلية بيرو إثر تفشي كورونا بين رجاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أثار وزير داخلية البيرو كارلوس موران، الجمعة، ضجة باستقالته من منصبه وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تعرضه لانتقادات بسبب العدد الكبير من عناصر الشرطة الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.



ولم تحدد رسميا أسباب استقالة موران الذي عُيّن مكانه غاستون رودريغيز، وهو جنرال في الشرطة اختاره رئيس الدولة مارتن فيزكارا، حسب ما أعلن مكتب الرئيس.

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وقالت الشرطة هذا الأسبوع إن من بين 140 ألف شرطي أصيب نحو 1300 بفيروس كورونا، وتمّ نقلهم إلى المستشفيات.

في المجموع، سجلت البيرو حتى يوم الجمعة 21648 إصابة بالفيروس، و634 حالة وفاة.

وتعيش البلاد منذ 16 مارس/آذار في ظل إجراءات الحجر، التي ستبقى سارية حتى 10 مايو/أيار على الأقل.