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الصين ترسل أطباء لتشخيص حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

الصين ترسل أطباء لتشخيص حالة زعيم كوريا الشمالية الصحية

متابعات_ الخليج 365

أرسلت الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع.

 

وتأتي رحلة الأطباء والمسؤولين الصينيين وسط تقارير متضاربة حول صحة الزعيم الكوري الشمالي، بحسب وكالة رويترز.

 

 

وقال اثنان من المصادر إن وفدا برئاسة عضو بارز بإدارة الاتصال الدولي بالحزب الشيوعي الصيني غادر بكين متوجها إلى كوريا الشمالية، الخميس.

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ورفضت المصادر الكشف عن هويتها نظرا لحساسية الأمر.

 

ولم يتسن لوكالة رويترز الاتصال بقسم الاتصال للتعليق في وقت متأخر اليوم، كما لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق على زيارة الفريق الطبي. 

 

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة ديلي إن كيه، ومقرها العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، أن كيم يتعافى بعد خضوعه لعملية القلب والأوعية الدموية في 12 أبريل/نيسان الجاري.

 

واستشهدت الصحيفة في تقريرها بمصدر لم تذكر اسمه في كوريا الشمالية.

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