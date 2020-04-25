61 إصابة بكورونا في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 61 شخصا، بينهم حالتا وفاة.



ووفقا للعين، قال المركز الليبي، في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم 82 عينة الجمعة، مشيرا إلى ثبوت إيجابية عينة واحدة وسلبية 81 عينة.

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وأعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للحكومة الليبية، الأربعاء، استمرار حظر التجوال في شهر رمضان المبارك من الساعة السادسة مساء إلى السابعة صباحا.

وقالت اللجنة إنه تقرر استمرار غلق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها، وتوجيه شركات الاتصالات والإنترنت بتوفير إنترنت مجاني أو تخفيض الأسعار لمساعدة المواطنين على البقاء في المنازل.

وسجلت ليبيا أولى الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في 24 مارس/آذار الماضي، وتبعها الإعلان عن عدد من الحالات، لتستمر فرق الرصد والتقصي في تتبع المخالطين، وفقا لجدول وإجراءات محكمة.