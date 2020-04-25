الإمارات تدعم الرعاية الصحية عن بعد بـ5 تطبيقات جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أتاحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية، وبالتنسيق مع مشغلي الاتصالات في الإمارات "اتصالات ودو" 5 تطبيقات على شبكة الإنترنت بصفة استثنائية وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار جهودها الحثيثة لدعم المستشفيات والعيادات وتمكينها من تقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد.



وشملت قائمة التطبيقات برامج "NextGenGP Telehealth وvSee وOKADOC وdoxy.meوGetBEE"، وبذلك يرتفع عدد التطبيقات التي قررت هيئة تنظيم الاتصالات فتحها إلى 14 تطبيقا خلال شهر تقريبا.

وأكدت الهيئة أن إتاحة هذه التطبيقات يأتي لدعم الإجراءات الاحترازية في الظروف الراهنة.

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وفي منتصف الشهر الجاري أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الإمارات، عن إنجاز أكثر من 28 ألف استشارة طبية عن بُعد خلال الشهر الأول من إطلاق الخدمة.

وأطلقت "صحة" خدمة التطبيب عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية في شهر مارس/آذار، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة-أبوظبي، بهدف التقليل من عدد زيارات المرضى إلى العيادات الخارجية، حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مع استمرار تقديم الخدمات الطبية بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة الإمارات لمكافحة تفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وتواصل "صحة" استقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة في مرافق الرعاية الصحية التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وتتطلع لمواصلة تقديم خدمة التطبيب عن بُعد، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي حققته والإقبال واسع النطاق من أفراد المجتمع لتلقي العلاج والرعاية الطبية عن بُعد.