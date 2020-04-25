رويترز: الصين أرسلت فريقا يضم خبراء طبيين إلى كوريا الشمالية لتقديم مشورة بشأن كيم جونغ أون

كشفت وكالة "رويترز"، أنّ "​الصين​ أرسلت فريقًا إلى ​كوريا الشمالية​ يضمّ خبراء طبيّين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​"، حسبما ذكر ثلاثة أشخاص مطّلعون على الوضع.

وأوضحت أنّ "زيارة الأطباء والمسؤولين الصينيّين تأتي وسط تقارير متضاربة عن صحّة كيم". ولفتت إلى أنّ اثنين من الأشخاص الثلاثة، أشاروا إلى أنّ "وفدًا برئاسة عضو كبير في إدارة الاتصال الدولي بـ"الحزب الشيوعي الصيني" غادر بكين إلى كوريا الشمالية يوم الخميس". وهذه الإدارة هي الهيئة الصينيّة الرئيسيّة الّتي تتعامل مع كوريا الشمالية المجاورة.

وكان موقع "ديلي إن.كيه" الإلكتروني الّذي مقرّه في سيول قد ذَكَر في الأسبوع الماضي، أنّ كيم يتعافى بعدما أجريت له عمليّة في القلب في 12 نيسان الحالي.