إضاءة السفارات العربية في روما بألوان العلم الايطالي

أضيئت ليل أمس السفارات العربية في إيطاليا بألوان العلم الايطالي، بعد قرار مجلس السفراء العرب في إيطاليا بإنارة مقار السفارات العربية بألوان العلم الايطالي، لمناسبة عيد تحرير إيطاليا من الفاشية، تعبيرا عن مشاعر التضامن والصداقة والأخوة العربية الإيطالية، وعمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط بين الشعبين.
وقالت رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في إيطاليا السفيرة إيناس مكاوي أن "هذه المبادرة تأتي في إطار التضامن مع إيطاليا ضد مرض فيروس كورونا- كوفيد 19 التي أطلقها مجلس السفراء العرب في إيطاليا بداية أبريل 2020".
بدورها، وجهت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر رسالة الى وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو مهنأة بالعيد.
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