السلطات التركية أجلت 244 من رعاياها بإيطاليا كانوا عالقين جراء تداعيات كورونا

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "طائرة تابعة للخطوط الجويّة التركيّة انطلقت من مدينتي روما و​ميلانو​ الإيطاليتين، عائدةً بـ244 مواطنًا إلى ​تركيا​، ضمن عمليّات إجلاء الرعايا الأتراك في الخارج المتعلّقة بتدابير مكافحة فيروس "كورونا" المستجد".

وأوضحت أنّ "الطائرة حطّت أوّلًا في مطار ميلانو، لتحمل على متنها 168 تركيًّا، من ثمّ هبطت في مطار فيوميتشينو بروما، لتقلّ أيضًا 76 مواطنًا، وتعود إلى البلاد".

في هذا الإطار، لفت السفير التركي لدى روما مراد سالم أسنلي، إلى أنّ "القافلة تضمّ طلّابًا وعمّالًا"، معربًا عن أمله بـ"وصول مواطني بلاده سالمين إلى وطنهم، وإمضاء فترة الحجر الصحي دون مشاكل، لدى عودتهم".

وتواصل تركيا إجلاء رعاياها من كافة أنحاء العالم الراغبين في قضاء ​شهر رمضان​ و​عيد الفطر​ مع ذويهم.