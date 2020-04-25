الصحة المغربية: تسجيل 3 حالات وفاة و190 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض في ​وزارة الصحة المغربية​ محمد اليوبي، "تسجيل 190 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لترتفع الحصيلة الإجماليّة للإصابات في المغرب إلى 3758 حالة".

وأوضح في تصريح صحافي، أنّه "تمّ تسجيل تماثل 30 حالة جديدة للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين تمامًا من المرض حتّى الآن إلى 486 شخصًا"، مشيرًا إلى أنّ "النسبة المئويّة للمتعافين من بين مجموع المصابين الّذين تمّ تأكيد إصابتهم مخبريًّا بلغت 12,9 بالمئة".

ولفت اليوبي إلى أنّه "تمّ أيضًا تسجيل 3 حالات وفاة إضافيّة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158 حالة إلى حدود الساعة، وبذلك تبلغ نسبة الفتك، أي النسبة المئوية للهالكين من بين مجموع الحالات المؤكّدة، 4,2 في المئة".