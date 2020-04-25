المحكمة الأميركية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة كورونا

رفضت المحكمة ‬‬الأميركية العليا أمس محاولة من ​نيويورك​ وولايتين أخريين تعليق ​سياسة​ الرئيس ​دونالد ترامب​ بشأن ​الهجرة​ خلال جائحة ​فيروس كورونا​.

وتحظر هذه ​السياسة​ منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في ​المستقبل​.

ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا ​كونيتيكت​ وفيرمونت بالإضافة إلى مدينة نيويورك.

وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع ​المهاجرين​ من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".

وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة قانون الهجرة بوصفه" اختبارا للثروة" يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.