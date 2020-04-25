المحكمة الأميركية العليا ترفض وقف سياسة ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة كورونا

رفضت المحكمة الأميركية العليا أمس محاولة من نيويورك وولايتين أخريين تعليق سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة خلال جائحة فيروس كورونا.
وتحظر هذه السياسة منح إقامة قانونية دائمة لمهاجرين معينين ترى الإدارة أن المرجح أن يحتاجوا مساعدة حكومية في المستقبل.
ورفضت المحكمة طلب نيويورك التي انضمت إليها ولايتا كونيتيكت وفيرمونت بالإضافة إلى مدينة نيويورك.
وقالت الولايات إن هذا الإجراء يعرقل جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا "من خلال منع المهاجرين من الحصول على رعاية صحية والمزايا العامة التي تعد أدوات أساسية لحماية الناس".
وانتقد مدافعون عن حقوق الهجرة قانون الهجرة بوصفه" اختبارا للثروة" يبعد بشكل غير متناسب المهاجرين غير البيض.
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