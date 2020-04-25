وزير داخلية البيرو يستقيل وسط أزمة فيروس كورونا

أثار وزير داخليّة ​البيرو​ كارلوس موران المفاجأة، باستقالته من منصبه وسط أزمة تفشّي وباء كوفيد-19، وذلك بعد تعرّضه لانتقادات بسبب العدد الكبير من عناصر ​الشرطة​ الذين أُصيبوا ب​فيروس كورونا​ المستجدّ.

ولم تُحدّد رسميّاً أسباب استقالة موران الذي عُيّن مكانه غاستون رودريغيز، وهو جنرال في الشرطة اختاره رئيس ​الدولة​ مارتن فيزكارا، حسب ما أعلن مكتب الرئيس.

وقالت الشرطة هذا الأسبوع إنّ من بين 140 الف شرطي، أُصيب نحو 1300 بفيروس كورونا، وتمّ نقلهم الى ​المستشفيات​.

في المجموع، سجّلت البيرو حتّى يوم الجمعة 21648 إصابة بالفيروس و634 حالة وفاة.

وتعيش البلاد منذ 16 آذار بظلّ إجراءات الحجر التي ستبقى سارية حتى 10 أيار على الأقلّ.