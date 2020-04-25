كشفت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، عن "تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد"، مقابل ست حالات جديدة كانت قد سُجلّت اليوم السابق. وأوضحت أنّ "من بين هذه الحالات الجديدة، 11 حالة واردة من الخارج".
وأعلنت اللجنة أيضًا "تسجيل 29 حالة إصابة جديدة لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض"، بتراجع طفيف عن محصلة اليوم السابق الّتي بلغت 34 حالة. وكان من بين تلك الحالات أربع حالات واردة من الخارج.
ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكّدة في الصين 82816 حالة. وما زال عدد حالات الوفاة عند المستوى نفسه وهو 4632 حالة، دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد المصابين بكورونا في الصين إلى 82816 بعد تسجيل 12 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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