أعمال شغب داخل سجن بالأرجنتين بعد تأكيد إصابة بفيروس كورونا بداخله

قام عشرات السجناء في سجن بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بأعمال شغب الجمعة مطالبين بإجراءات صحية عاجلة، بعد التأكّد من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ داخل المنشأة.
وقد طوقت الشرطة السجن الذي يضم نحو 2200 نزيل، فيما سمع دويّ انفجارات.
وتمكّنت مجموعة سجناء من الصعود إلى سطح المبنى وحرق عدد من الفرشات ورمي أغراض على حرّاس الأمن الذين حاولوا صدّهم. ولم تُعلّق السلطات على أعمال الشغب هذه أو تُعط تفاصيل في شأن امكان وجود إصابات.
وكان ممكنًا سماع سجناء يصرخون مطالبين قاض بالاستماع إلى قضيّتهم وتوفير حماية أفضل ضدّ الوباء، بعد أيّام من تأكيد إصابة مأمور في سجن فيلا ديفوتو بفيروس كورونا.
وكُتب على لافتة عُلّقت على سطح السجن "كوفيد-19 في ديفوتو، قُضاة الإبادة الجماعيّة". وكُتب على أخرى "نرفض الموت في السجن".
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