تمديد إجراءات الحجر في الباراغواي حتى 3 أيار لكبح انتشار كورونا

أعلن رئيس ​الباراغواي​ ماريو بينيتيز، تمديد إجراءات الحجر الصارمة حتّى الثالث من شهر أيار المقبل، في محاولة لكبح انتشار فيروس "كورونا" المستجدّ.

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى "أنّني أطلب منكم أن تنتظروا قليلًا بعد"، وذلك في وقت كانت إجراءات الحجر الإلزاميّة قد دخلت حيّز التنفيذ في العاشر من آذار الماضي. وأوضح أنّ "البلاد ستدخل بعد ذلك في مرحلة من الحجر الّذكي، الّذي سيُتيح إعادة تنشيط بعض القطاعات الإنتاجيّة".

من جهته، أشار وزير الصحة خوليو مازوليني، إلى أنّه "من أجل استئناف العمل، سيتعيّن على الشركات احترام تدابير صحيّة عدّة، بينها استخدام الأقنعة وتفقّد درجات حرارة الموظّفين وتناوب فرق العمل".

وكانت قد سجّلت الباراغواي البالغ عدد سكّانها سبعة ملايين نسمة، 220 إصابة بـ"كوفيد 19"، بينها تسع وفيّات.