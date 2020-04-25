معلومات الجمهورية: دخول فرنسي مباشر على خط إقالة سلامة نَصح بعدم التهور باتخاذ خطوة من هذا النوع

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "معلومات تحدّثت عن دخول فرنسي مباشر على هذا خط إقالة حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، نَصَح بعدم التهوّر باتخاذ خطوة من هذا النوع، من دون أن تشير المعلومات إلى ما اذا كان الموقف الفرنسي الإعتراضي على إقالة سلامة يُعّبر عن الفرنسيّين وحدهم، أو يُعبّر في الوقت نفسه عن مواقف دول أُخرى، وفي مقدّمها ​الولايات المتحدة الأميركية​".

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