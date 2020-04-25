وزيرة العمل: طلبات التشاور وإنهاء العقود منذ تشرين تتخطى الـ4 آلاف ونحاول تأجيل انفجار الأزمة قدر المستطاع

أوضحت وزيرة العمل ​لميا يمين​، أنّ "طلبات التشاور وإنهاء العقود الّتي تمّ التقدُّم بها إلى ​وزارة العمل​ منذ تشرين الأول الماضي تتخطّى الأربعة آلاف"، لافتةً إلى أنّ "هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي لعدد المؤسّسات والشركات الّتي أَقفلت، وعدد الأُجراء الّذين خسروا وظائفهم، لأنّ قسمًا كبيرًا منهم لا يُعلِم وزارة العمل بهذا الأمر".

ورأت في حديث صحافي، أنّ "هذه الأرقام الّتي لم يشهدها ​لبنان​ خلال السنوات الماضية حتّى في أصعب الأزمات اّلتي مرَّ بها، تؤشّر إلى انفجار اجتماعي، وبالتحديد بسبب ارتفاع معدّلات ​البطالة​ والتراجع الاقتصادي في مؤشّرات النمو، والاستقرار الاجتماعي المهدَّد، إضافة إلى ارتفاع معدلات ​الفقر​ الّذي يمكن أن يؤدّي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع نسبة الجرائم من سرقة وغيرها".

وأشارت يمين إلى أنّ "وزارة العمل تقوم عادةً بدور الوسيط في تسوية النزاعات بين العمّال وأصحاب العمل من خلال النظر في الدعاوى كلٌّ على حدة"، مبيّنةً أنّ "في هذه المرحلة، وزارة العمل في وضع لا تُحسَد عليه لأنّ أدوات التسوية الّتي كانت تمتلكها أصبحت حاليًّا ضعيفة، حيث تعمل الآن على ضمان استمراريّة العمل بأقلّ الخسائر مع الأُجراء، على أمل أن تحلّ هذه الأزمة سريعًا".

وأكّدت أنّه "بات من الصعب تنفيذ الأدوات القانونيّة في هذه المرحلة، لذلك نعمل على تسويات وتأجيل انفجار الأزمة قدر المستطاع"، مركّزةً على "أنّها لا تؤيّد إعادة فتح المؤسسات في ظلّ أزمة "​كورونا​"، حتّى ولو تمّ الالتزام بالشروط الصحيّة".

وعن أزمة العمّال الأجانب نتيجة شحّ ​الدولار​، شدّدت على أنّ "لدي حرصًا شديدًا على إعطاء الأولويّة لفرص العمل للبنانيّين، ولم أمنح موافقات مبدئيّة لاستقدام عمّال أجانب من الخارج إلّا في حدود ضيّقة، وفقط في بعض المهن الّتي لا يتوفّر أحيانًا لبنانيّون للقيام بها".