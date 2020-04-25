مرتضى: إقالة سلامة لم تُطرح على التصويت وهذا قرار مجهول النتائج ويحتاج لتشاور وبحث معمق

أشار وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ إلى أنّ "إقالة حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​ لم تُطرح على التصويت، إنّما كانت من باب استطلاع الرأي، ولو كان صحيحًا أنّها طُرحت فلماذا لم تتمّ إقالته؟".

ولفت في تصريح صحافي، إلى "أنّني ووزير المالية ​غازي وزني​ وزيران داخل حكومة من 20، ولو كان صحيحًا أنّه جرى التصويت لكان صدر القرار ولم يُسقطه صوتان"، موضحًا "أنّنا أبدينا موقفًا واضحًا بأنّ هكذا قرار مجهول النتائج والتداعيات، ويحتاج إلى تشاور وبحث معمّق ووضع سيناريوهات للتعامل معها، خصوصًا أنّ ​التعيينات​ المالية لم تُنجز، ولا نواب حاكم يتحمّلون المسؤوليّة في استمراريّة القطاع".

وركّز مرتضى على "أنّنا اتّفقنا منذ البداية أنّ لا ملفات تُطرح من خارج جدول الأعمال، فكيف بهكذا قرار حسّاس ودقيق ولا تعرف انعكاساته على الأرض؟".