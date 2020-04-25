وزير داخلية البيرو يستقيل وسط أزمة فيروس كورونا

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ليما: أثار وزير داخليّة البيرو كارلوس موران المفاجأة الجمعة، باستقالته من منصبه وسط أزمة تفشّي وباء كوفيد-19، وذلك بعد تعرّضه لانتقادات بسبب العدد الكبير من عناصر الشرطة الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ.

لم تُحدّد رسميًّا أسباب استقالة موران الذي عُيّن مكانه غاستون رودريغيز، وهو جنرال في الشرطة اختاره رئيس الدولة مارتن فيزكارا، حسب ما أعلن مكتب الرئيس.

وقالت الشرطة في هذا الأسبوع إنّ من بين 140 الف شرطي، أُصيب نحو 1300 بفيروس كورونا، وتمّ نقلهم الى المستشفيات.

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في المجموع، سجّلت البيرو حتّى يوم الجمعة 21648 إصابة بالفيروس و634 حالة وفاة. وتعيش البلاد منذ 16 مارس بظلّ إجراءات الحجر التي ستبقى سارية حتى 10 مايو على الأقلّ.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الأرجنتين

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