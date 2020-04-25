الباراغواي تمدد إجراءات الحجر حتى 3 مايو

أسونسيون: أعلن رئيس باراغواي ماريو بينيتيز الجمعة تمديد إجراءات الحجر "الصارمة" حتّى الثالث من مايو، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
قال الرئيس في مؤتمر صحافي "أطلب منكم أن تنتظروا قليلًا بعد"، وذلك في وقت كانت إجراءات الحجر الإلزاميّة قد دخلت حيّز التنفيذ في العاشر من مارس. أضاف أنّ البلاد ستدخل بعد ذلك في مرحلة من "الحجر الذكي الذي سيُتيح إعادة تنشيط بعض القطاعات الإنتاجيّة".
من جهته، قال وزير الصحّة خوليو مازوليني إنّه من أجل استئناف العمل، سيتعيّن على الشركات احترام تدابير صحّية عدّة، بينها استخدام الأقنعة وتفقّد درجات حرارة الموظّفين وتناوب فرق العمل. وسجّلت الباراغواي البالغ، عدد سكّانها سبعة ملايين نسمة، 220 إصابة بكوفيد-19، بينها تسع وفيّات.
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الباراغوي
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