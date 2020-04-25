شكرا لقرائتكم خبر عن ميكنة 113 مستشفى جامعيا أبرز المشروعات بـ"التعليم العالى" العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أنه من المستهدف إضافة الاستثمارات الحكومية فى مجال خدمات التعليم العالى والبحث العلمى خلال العام المالى الجديد لتصل إلى 24 مليار جنيه، بما يسمح بتنفيذ العديد من المبادرات الهامة، وذلك فى كلمتها أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الأسبوع الماضى أثناء القاء خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز المبادرات المزمع تنفيذها خلال العام المالى الجديد :

1- التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية من خلال البدء فى إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة (أسيوط الجديدة / طيبة الجديدة / السلام بشرق بورسعيد / برج العرب / 6 أكتوبر / الغربية) بهدف ربط خريجى التعليم الفنى الجامعى بسوق العمل وتجهيز الجامعات القائمة (القاهرة الجديدة، بنى سويف، قويسنا) والتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية (5 جامعات)

2- البدء فى ميكنة المستشفيات الجامعية 113 مستشفى وإنشاء سجل صحى إليكترونى لكافة المترددين.

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3- تجهيز المستشفيات الجامعية بالأجهزة الطبية اللازمة.

4- إعطاء دفعة للمشروعات الجارى تنفيذها مثل مركز الطوارىء والإصابات بجامعة أسيوط بتكلفة 250 مليون جنية وإحلال وتأهيل المبنى الجنوبى بالمعهد القومى للأورام.

جدير بالذكر، أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنية مقابل 840 مليار جنية استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018/2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019/202.