بسبب "كورونا".. الأستراليون والنيوزيلنديون يحيون ذكرى يوم "أنزاك" بالمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا/ولنجتون - (د ب أ):

أحيا الأستراليون والنيوزيلنديون، ذكرى يوم أنزاك بطرق بديلة هذا العام، حيث تم إلغاء مراسم إحياء الذكرى السنوية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدلا من حضور مسيرات يوم أنزاك التقليدية والأحداث العامة، وقف آلاف المواطنين خارج منازلهم في نهاية ممراتهم عند الفجر اليوم السبت لمدة دقيقة صمت لتذكر أولئك الذين ضحوا بحياتهم من أجل بلدانهم.

وفي نيوزيلندا، أضاءت معالم مهمة مثل متحف أوكلاند وسكاي تاور وجسر هاربور باللون الأحمر لإحياء ذكرى اليوم.

وفي أستراليا، أطلقت آلة النفخ "ديدجيريدو" في بداية المراسم الوطنية الساعة 6 صباحا (2000 من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش)، التي نظمت في كانبرا وتم بثها تلفزيونيا مباشرة على الهواء بواسطة هيئة الإذاعة الأسترالية.

وحضر هذه المراسم رئيس الوزراء سكوت موريسون، الذي قال إن يوم أنزاك هو "أقدس أيامنا".

وقال موريسون "للأستراليين جميعا، خشية أن ننسى، أولئك الشباب الذين جعلونا أحرارًا جدًا"، مضيفًا أن هذه لم تكن المرة الأولى التي لا يجري فيها إقامة مسيرات أو مواكب يوم أنزاك.

وأضاف موريسون "في يوم أنزاك عام 1919، وهو الأول بعد الحرب العظمى، لم تكن هناك مسيرات أو مواكب في المدينة للمحاربين القدامى العائدين، لأن الأستراليين كانوا يكافحون جائحة الإنفلونزا الإسبانية".

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يذكر أن يوم 25 أبريل في عام 1915 شهد اقتحام جنود أستراليين ونيوزيلنديين (يسمون أنزاك)، الشاطئ في محاولة كارثية من قبل قوة تقودها بريطانيا لغزو تركيا، وتوفي الآلاف من "الأنزاك" في القتال، ولكن اليوم حاليا له معنى أوسع.

وللمرة الأولى، سجل الحاكمان العامان لأستراليا ونيوزيلندا رسالة فيديو مشتركة للاحتفال بذكرى هذا اليوم.

وفي الرسالة، قال كل من الحاكم العام الأسترالي ديفيد هيرلي، والحاكمة العامة النيوزيلندية باتسي ريدي إنهما أدركا الطبيعة الفريدة ليوم أنزاك هذا العام.

وقالت ريدي "لن تكون هناك تجمعات عامة في مدننا وبلداتنا ، ولن تكون هناك فرص لمواطنينا للوقوف جنبًا إلى جنب لتكريم قدامى المحاربين لدينا وتكريم أولئك الذين فقدوا أرواحهم في أوقات الحرب".

وقال هيرلي إن المواطنين مازال بإمكانهم المشاركة في إحياء الذكرى.

وتابع "نحن نعلم أنه في آلاف المنازل في جميع أنحاء أستراليا ونيوزيلندا، سيتجمع المواطنون بالروح لتكريم خدمة وتضحية أولئك الذين خدموا بلادهم".