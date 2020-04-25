مصرف سوريا المركزي يسمح بمعاودة عمل مؤسسات الصرافة أيام السبت من كل أسبوع

كتبت أسماء لمنور في السبت 25 أبريل 2020 07:16 صباحاً -

وأصدر مصرف سوريا المركزي، الجمعة 24 من نيسان، قرارًا يسمح بمعاودة عمل مؤسسات الصرافة أيام السبت من كل أسبوع، يبدأ سريانه من اليوم.

القرار تضمن أيضًا تعديل ساعات عمل مؤسسات الصرافة لتصبح من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر وذلك بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وكان المصرف قد ألزم مؤسسات الصرافة بالتوقف الكلي عن العمل أيام السبت من كل أسبوع حتى إشعار آخر، في تعميم سابق أعلن عنه في 14 من نيسان الحالي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها حكومة النظام لمواجهة فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ويأتي تعديل ساعات عمل مؤسسات الصرافة ليتناسب مع تعديل أوقات حظر التجول المفروضة التي فرضتها حكومة النظام في مناطق سيطرتها، اعتبارًا من بداية شهر رمضان.

وعدّلت حكومة النظام السوري أوقات حظر التجول المفروضة في مناطق سيطرتها، اعتبارًا من بداية شهر رمضان، لتصبح من الساعة السابعة والنصف مساء حتى الساعة السادسة صباحًا.

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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، فإن الحظر المفروض سيستمر بين مراكز المدن والأرياف وبين المحافظات.

ووافقت حكومة النظام على إعادة افتتاح جميع المهن التجارية والخدمية بحسب برنامج يوزع أيام الأسبوع بين تلك المهن، بمعدل يوم أو يومين أسبوعيًا حسب كل مهنة.

وأصبحت فترة العمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر.

وكُلفت وزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل بدراسة واقع السوريين الذين لا يستطيعون مغادرة بلدان إقامتهم في الخارج، بسبب تعليق السفر لاستقدامهم إلى سوريا.

ويعتمد أغلبية السوريين في مختلف المناطق على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصة بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.