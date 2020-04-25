تحديات كورونا… ارتفاع الإصابات بين موظفي الأمم المتحدة حول العالم إلى 284 حالة

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال دوجاريك، إنه “حتى مساء الخميس، أصيب 284 موظفا أمميا حول العالم بفيروس كورونا”.
وأشار أن 43 من الموظفين المصابين يعملون ضمن بعثات حفظ السلام حول العالم.
وذكر أن عدد الإصابات بين أفراد بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينوسما” بلغ 32 شخصا.
والأربعاء، أعلن دوجاريك أن عدد موظفي الأمم المتحدة الذين أصيبوا بكورونا حول العالم يبلغ 246 شخصا منهم 3 حالات وفاة.
وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و804 آلاف بالعالم، توفي منهم أكثر من 195 ألفا، وتعافى ما يزيد على 775 ألفا، وفق موقع “وورلد ميتر” المختص برصد ضحايا الفيروس.
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