الولايات المتحدة: أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أسابيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع عدد الوفيات اليوميّة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأميركيّة إلى 1258 أمس، الجمعة، وهي أدنى حصيلة يوميّة منذ ثلاثة أسابيع، بحسب جامعة جونز هوبكنز.

وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي، أول من أمس، الخميس والساعة نفسها أمس، الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا إلى الأرقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّرًا إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

في السّياق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنّ بلاده ستبيع أجهزة تنفّس اصطناعيّة لأربع دول نامية على الأقلّ، لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ، وقال إنّه تحدّث هاتفيًّا مع نظرائه في إندونيسيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس، واعدًا بتزويدهم هذه المعدّات الطبّية الحيويّة لمرضى كوفيد-19.

وإثر محادثاته مع الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، الذي تُعتبر بلاده الثانية من حيث التأثّر بالفيروس في أميركا اللاتينيّة، كتب ترامب على تويتر "سنرسل إليهم أجهزة التنفّس التي يحتاجون إليها بشدّة، وقد أنتجناها مؤخّرًا بأعداد كبيرة، وسنساعدهم بطرق أخرى كثيرة".

وأكّد مساعد وزير الخارجيّة الأميركي لشؤون أميركا اللاتينيّة، مايكل كوزاك، أنّ واشنطن ستبيع أجهزة التنفس تلك. وصرّح للصحافيّين "تمكّنا من تلبية احتياجاتنا، ويمكننا بدء التصدير".

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وفي سياق متصل، اتهم البيت الأبيض وسائل الإعلام، أمس الجمعة، بتحريف تصريحات ترامب إمكانية محاربة فيروس كورونا المستجد عبر حقن الجسم بمواد معقمة، والتي أثارت ذهول الأوساط العلمية.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، إن "الرئيس ترامب أعلن عدة مرات أنه على الأميركيين التشاور مع أطبائهم بخصوص موضوع العلاجات لفيروس كورونا المستجد، وهي نقطة شدد عليها مرة أخرى خلال التصريح الصحافي بالأمس".

وأضافت "اتركوا الأمر لوسائل الإعلام لكي تخرج بطريقة غير مسؤولة تصريحات الرئيس ترامب من سياقها وتنشر عناوين سلبية".

وكان الرئيس الأميركي تحدث مساء الخميس عن فرضية "حقن" الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد وذلك خلال تصريحه الصحافي اليومي حول الأزمة الصحية الناجمة عن وباء "كوفيد-19"، التي تسببت بحوالي 50 ألف وفاة في الولايات المتحدة ونحو 870 ألف إصابة.

وقال ترامب، الخميس، في البيت الأبيض "أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟".

ومضى يقول "فهو (الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيدا التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام".