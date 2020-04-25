لأول مرة ..انخفاض عدد مرضى كورونا بالعناية المركزة في فرنسا إلى أقل من 5 آلاف

قال مدير الصحة العامة الفرنسي ، جيروم سالومون اليوم الجمعة ، إن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في العناية المركزة انخفض إلى أقل من 5000 لأول مرة هذا الشهر.

وقال سالومون في المؤتمر الصحفي اليومي إن الرقم الجديد الذي بلغ 4870 مريضا في العناية المركزة يمثل "مؤشرا مهما" لانخفاض الضغط على نظام المستشفيات في البلاد.

وعانت فرنسا من أحد أسوأ حالات تفشي الأمراض في أوروبا وهو جائحة كوفيد 19 التي كبدتها 245ر22 حالة وفاة حتى اليوم الجمعة - على الرغم من أن معدل الوفيات يتباطأ أيضًا.

ولم يكن لدى البلاد سوى 5000 سرير بأقسام العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد، عندما ضربت الجائحة فرنسا ، لكن تم تكثيفها بهدف الوصول إلى 14000 سرير على الأقل.

وقال سالومون إن أكبر عدد من المرضى في العناية المركزة وصل بالفعل إلى 7200 في 9 نيسان/ أبريل الجاري.

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