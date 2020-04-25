وزير الصحة البولندي: إرجاء الانتخابات هو "الخيار الآمن" بظل انتشار كورونا

اعلن وزير الصحّة البولندي أنّ إرجاء الانتخابات الرئاسيّة المقرّر إجراؤها في أيّار حتّى العام 2022، سيكون "الخيار الآمن الوحيد" بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا المستجدّ.
وقال الوزير لوكاش شوموفيسكي لقناة "بولسات" الخاصّة، إنّ "أحد الخيارات هو تعليق كلّ ذلك لمدّة عامين، وإدارة الوباء بشكل فعلي. أعتقد أنّه الخيار الأفضل، وأنا أوصي به". وشدّد على أنّ "الخيار الآمن الوحيد هو إجراء انتخابات في غضون عامين".
ورفضت الحكومة تأجيل استحقاق العاشر من أيّار على الرّغم من ضغوط يمارسها جميع الأطراف، الشعب والمعارضة والطواقم الطبّية وحتّى حلفاء وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم.
وأظهر استطلاع في آذار أنّ 72% من المستطلعين يأملون في إرجاء الاستحقاق الانتخابي خوفاً على صحّتهم.
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