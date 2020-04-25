شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإعادة النظر فى قرار مد صلاحية اللحوم والأسماك بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى شأن القرار الصادر بمد صلاحية اللحوم والاسماك.

وقال عضو مجلس النواب، فى طلب الإحاطة، إنه صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة رقم 209 لسنة 2020، بمد فترة صلاحية الأسماك المجمدة لمدة 9 شهور، والكبد المجمد لمدة 10 أشهر من تاريخ الذبح، على أن يتم العمل به لحين نهاية العام الجارى وبناء على توصية من وزارة التموين، لسد احتياجات السوق المصرى من المنتجات الغذائية تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، ومواجهة أزمات الإستيراد التى تتضرت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لكن لا يوجد لهذا القرار سبب واضح لأختيار هاتين السلعتين دون غيرهما على الرغم من عدم وجود أى أزمة فى الثروة السمكية فى مصر، ولا تعتبر الكبد المجمدة سلعة أساسية وضرورية.

وفى هذا الصدد، طالب النائب رضا البلتاجى الحكومة باعادة النظر فى هذا القرار نظرا لخطورتة على صحة المواطنين، ولا حاجة إلى إصدارة فعليا، لاسيما مع توافر الثروة السمكية فى الأسواق.