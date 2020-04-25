درك السطيحات يحجز أزيد من 3 أطنان من المخدرات..استغل أصحابها حالة “الطوارئ” لتهريبها إلى إسبانيا

تمكنت عناصر الدرك الملكي، يوم الجمعة، بمنطقة السطيحات، التابعة لإقليم شفشاون من إحباط عملية تهريب أزيد من 3 أطنان من مخدر الشيرا كانت داخل سيارة نفعية على متنها شخصين فرا إلى وجهة مجهولة.
وكشفت مصادر “اليوم24” أن أصحاب الكمية المذكورة من مخدر الشيرا استغلوا حالة الطوارئ الصحية من أجل تهريبها بواسطة زورق سريع، كان من المفترض أن ينطلق من سواحل السطيحات في اتجاه الجنوب الإسباني.
وفتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات تهريب هذه الكمية من المخدرات، وتحديد هوية المتورطين لتحريك مساطر المتابعة من طرف النيابة العامة المختصة في حقهم وتوقيفهم.
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