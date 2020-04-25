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ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس فى تونس والان مع التفاصيل

السبت 25 أبريل 2020

صورة أرشيفية

سجلت تونس اليوم 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 438 تحليل.

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وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية نقلته وكالة الأنباء " واس " أن العدد الإجمالي للمصابين في تونس وصل إلى 922 حالة إصابة مؤكدة، من بين 19849 تحليلاً .

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة، وعدد الوفيات 38 حالة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.

وظلت العاصمة تونس وفق ذات البيان تتصدر أكثر الحالات المصابة بـ 199 حالة ، تليها محافظة أريانة بـ94 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 91 حالة.

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