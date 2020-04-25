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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى تونس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
سجلت تونس اليوم 4 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد من أصل 438 تحليل.
وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية نقلته وكالة الأنباء السعودية " واس " أن العدد الإجمالي للمصابين في تونس وصل إلى 922 حالة إصابة مؤكدة، من بين 19849 تحليلاً .
وأشار البيان إلى أن عدد الحالات المتماثلة للشفاء بلغ 194 حالة، وعدد الوفيات 38 حالة، وذلك منذ ظهور هذا الوباء في تونس يوم 02 مارس الماضي.
وظلت العاصمة تونس وفق ذات البيان تتصدر أكثر الحالات المصابة بـ 199 حالة ، تليها محافظة أريانة بـ94 حالة، ثم محافظة بن عروس بـ 91 حالة.
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