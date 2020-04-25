شكرا لقرائتكم أدني حصيلة يومية لضحايا كورونا منذ أسابيع في نيويورك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت نيويورك، الجمعة، أدنى عدد يومي لوفيات كورونا " كوفيد - 19 " منذ أسابيع.

وأعلنت الولاية عن 422 حالة وفاة حتى يوم الخميس، وهو العدد الأقل منذ 31 مارس آذار عندما سجلت 391 حالة وفاة. وإجمالا لقي أكثر من 16 ألف شخص حتفهم في الولاية جراء تفشي الفيروس.

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وقال حاكم الولاية أندرو كومو في إيجازه الصحفي اليومي "مرة أخرى هذا مستوى لم نكن نتخيله، وهو يتراجع إلى حد ما. إلا أنها لاتزال أنباء مدمرة".

وإجمالي الراقدين في المستشفيات بأنحاء الولاية مستمر في التراجع ببطء، وبلغ 14258 حالة، إلا أن عدد المصابين الجدد الذين يدخلون المستشفى مستقر عند حوالي 1300، وفق كومو.

ورغم أن الاتجاه العام يبعث على الأمل إلا أن كومو استمر في التأكيد على أن أي مكاسب ربما تفقد بسهولة إن خففت قيود التباعد الاجتماعي مبكرا، وتساءل "ما هي سرعة التراجع، وإلى أي درجة دنيا وصل؟ مرة أخرى: نحن الذين نتحكم بالمتغير".