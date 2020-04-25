أمريكا: 1258 وفاة بفيروس كورونا في أدنى حصيلة يومية منذ 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية إن الولايات المتحدة سجلت 1258 وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو 3 أسابيع، حسب جامعة "جونز هوبكنز".
رفعا حالات الوفاة الجديدة العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة إلى 51017، وفقا لاحصاء الجامعة.
وأشارت سكاي نيوز إلى أن هذا الانخفاض في الأرقام لا يشكل في الوقت الحالي مؤشرا إلى أي منحى محدد، وسيتعين أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنى تأكيد وجود تحسن فعلي في البلاد.
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