ليبيا: درون تركية تقصف شاحنة بيض جنوب بن وليد

محمد اسماعيل - القاهرة - أقدمت طائرة درون تركية تابعة لمليشيات طرابلس الليبية على قصف شاحنة محملة بحافظة تحمل شحنة من البيض في منطقة اشميخ جنوب غرب مدينة بن وليد، حسبما أفادت صحيفة المرصد الليبية.
وأسفرت الضربة التركية التي تبناها محمد قنونو المتحدث العسكري باسم الرئاسي عن تدمير الشاحنة وكذلك تدمير مجرور كان ينقل كمية من الوقود.
ونفت مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابع للقيادة العامة تبعية الشحنتين لها وأكدت أن شحنة البيض مملوكة لأحد التجار في بن وليد.
أما شحنة الوقود فقد أكدت الغرفة أنها كانت مرسلة من لجنة أزمة الوقود بالحكومة المؤقتة لمحطات بن وليد وكان من المقرر تفريغها الليلة لفك أزمة المواطنين، وفقا للصحيفة.
هذا وقد أُصيب أحد السائقين بجراح بالغة نُقل على إثرها للمستشفى.
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