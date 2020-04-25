بالفيديو والصور|حريق هائل بعقار بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق هائل، في ساعة مبكرة من صباح السبت، أعلى سطح عقار بمنطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون وقوع أي إصابات.

تلقى قسم محرم بك بلاغا يفيد نشوب حريق أعلى عقار بشارع المنزلاوي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق أعلى سطح عقار بجوار مسجد أولاد الشيخ بالشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي.

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وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار بواسطة 3 سيارات إطفاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وباشرت النيابة العامة التحقيق.