الجيش الليبي: مليشيات طرابلس تقصف ترهونة ب20 صاروخ

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الجيش الليبي إن المليشيات المتحالفة مع حكومة طرابلس قصفت فجر السبت مدينة ترهونة الليبية بأكثر من 20 صاروخا ما أدى إلى سقوط مدنيين ضحايا.

وأضاف الجيش أن الصواريخ التي أطلقتها المليشيات سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية في المدين.

أشار الجيش الليبي إلى أنه جاري الآن حصر وتوثيقها، داعيا بعثة الأمم المتحدة إلى الاطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين.

وأكد الجيش أن رده "جاهز، وقادم لا محالة."

ويقاتل الجيش الليبي مجموعة من المليشيات والجماعات الإسلامية المدعومة من تركيا وقطر، منذ أكثر من عام لتخليص العاصمة الليبية وبعض مدن غرب البلاد من سيطرتها.