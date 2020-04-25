محمد اسماعيل - القاهرة - ريكيافيك - (د ب أ):
قررت أيسلندا إلغاء صيد الحيتان هذا الصيف بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، حسبما أعلنت شبكة "ار يو في" التليفزيونية الأيسلندية يوم الجمعة.
ولن تقوم شركة "هفالور" المتخصصة في صيد الحيتان، وهي الشركة الوحيدة التي تصطاد حيتان الزعانف والمينك لتصديرها إلى اليابان، بصيد الحيتان أو معالجة لحوم الحيتان في أيسلندا هذا الصيف، للعام الثاني على التوالي.
وقال كريستيان لوفتسون الرئيس التنفيذي لشركة "هفالور" لصحيفة "ذا مورنينج بيبر "، حسبما ذكرت شبكة "ار يو في" الوطنية إن متطلبات التباعد الاجتماعي، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جعلت معالجة الحيتان في أيسلندا "مستحيلة تقريبا".
وأوضح "لوفتسون"، أن العاملين في محطة صيد الحيتان يحتاجون إلى العمل "على مسافة قريبة جدا معا" وسيتعين وضعهم جميعا في الحجر الصحي إذا تأكدت إصابة أي شخص بفيروس (كوفيد-19).
وأكد "لوفتسون"، أنه على الرغم من هذه النكسة، فإن "البحث مستمر" في استخدام منتجات الحيتان.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب كورونا.. أيسلندا تلغي صيد الحيتان مجددًا هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.