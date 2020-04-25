يوتوب يضع حدا لـ”وصفات الأعشاب” ومغالطات كورونا

قرر موقع يوتوب وضع حد لفيديوهات “وصفات الأعشاب” غير المسنودة للأدلة الطبية، وكل ما يتعارض مع توجيهات منظمة الصحة العالمية في سياستها في مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

ونقل موقع “بي بي سي” في نسخته الإنجليزية أن يوتوب يسعى إلى الحد من أي محتوى متعلق بفيروس كورونا يتعارض بشكل مباشر مع نصائح منظمة الصحة العالمية.

وقررت شركة يوتوب إزالة أي شيء تراه لا يستند إلى أدلة طبية، بهدف القضاء على المعلومات الخاطئة على الموقع الأشهر في عالم الفيديوهات.

وصرحت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب، سوزان ووجيسكي، في حديثها لـ”بى بي سي”: “يقول الناس تناولوا فيتامين سي، أو الكركم، للعلاج من كورونا، هذه أمثلة على الانتهاكات لسياستنا”.

ووضعت مواقع التواصل، والفيديو الشهيرة، ومحركات البحث سياسة خاصة في مواجهة نشر معلومات خاطئة عن فيروس كورونا المستجد، الذي غزى العالم.