في يوم واحد.. توقيف 4261 منتهكًا لإجراءات الطوارئ والحصيلة ترتفع لأزيد من 65 ألف

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، مساء اليوم الجمعة أن المصالح التابعة لها بعموم المملكة قد أوقفت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما مجموعه 4261 شخصا بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية، حيث تم إيداع 2125 منهم تحت الحراسة النظرية.

وأضافت المديرية على في بلاغ لها أن إجمالي الأشخاص المضبوطين منذ بدء حالة الطوارئ 65.390 شخصا، بينهم 34.936 تم وضعهم تحت الحراسة النظرية وتقديمهم أمام النيابة العامة.

وتتوزع إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 8791 شخصا، وولاية أمن الرباط 8648 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 6783 شخصا، وولاية أمن مراكش 6131 شخصا، وولاية أمن وجدة 5599 شخصا، وولاية أمن أكادير 4354 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3676 شخصا، وولاية أمن مكناس 3495 شخصا، وولاية أمن تطوان 3129 شخصا، وولاية أمن بني ملال 2717 شخصا، وولاية أمن فاس 2039 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1881 شخصا، وولاية أمن سطات 1823 شخصا، وولاية أمن طنجة 1548 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 1245 شخصا، وولاية أمن العيون 1214 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 787 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 704 أشخاص، والأمن الإقليمي بآسفي 576 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 250 شخصا.

وكانت المديرية قد أكدت في وقت سابق أن مصالحها ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.