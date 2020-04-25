مصدر جامعي لـ” اليوم 24″: “فيفا” منحتنا 500 مليون

كشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في تصريح خص به “اليوم 24″، تفاصيل المنحة المالية التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الاتحادات الكروية المنضوية تحت لوائه، والبالغة 500 مليون سنتيم.

وشدد المصدر ذاته على كون المنحة تندرج في سياق المنحة السنوية التي يخصصها الاتحاد الدولي للاتحادات الكروية، والبالغة قيمتها مليار سنتيم.

وأوضح المصدر ذاته أن قيمة المنحة هي 500 مليون سنتيم، وهي تمثل نصف المنحة السنوية التي تتوصل بها عادة الاتحادات الكروية شهر يوليوز من كل سنة.

وأبرز المتحدث ذاته أن 500 مليون تعتبر نصف المنحة السنوية تم تقديم موعد صرفها لمساعدة الاتحادات الفقيرة على تدبير تداعيات انتشار فيروس “كورونا” وتوقف عجلة الكرة عن الدوران، مشددا على كونها لا تعتبر منحة استثنائية لمواجهة جائحة “كوفيد 19”.