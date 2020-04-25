ضياع تحليل مريض تعافى من الفيروس وبقي محتجزا في الحجر

ضجة كبيرة تلك التي عاشها المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة صفرو، يوم أول أمس الأربعاء، عقب انتشار فيديو بالصوت والصورة، نشره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي مريض بفيروس “كوفيد-19” يرقد بنفس المستشفى، يشتكي فيه من إهماله بوحدة الحجر الصحي بعد أن تعافى من المرض.

ويظهر في الفيديو المسجل من داخل وحدة العزل الطبي بالمستشفى الإقليمي بصفرو، ناشره عماد الدرعاوي، وهو مقاول شاب، يحكي قصته المثيرة، جاء فيها أنه وأربعة من أفراد عائلته يخضعون للعلاج بالحجر الصحي منذ 31 شهر مارس الماضي، بعد ظهور بؤرة وبائية وسط عائلتهم، نتيجة مخالطته هو وأبوه وزوجته لشقيقته وزوجها العائدين من بلجيكا قبل قرار إغلاق المغرب لمطاراته وموانئه في وجه المسافرين منتصف شهر مارس الماضي، مضيفا أنه بعد مرور أزيد من أسبوعين من العلاج، خضع أفراد عائلته الخمسة، يوم الأربعاء ما قبل الأخير، بأمر من الطاقم الطبي الذي يتابع “مرضى كوفيد” بمستشفى صفرو، لتحليل أولي للتأكد من نتائج الفترة العلاجية التي تناولوا خلالها دواء “الكلوروكين” ضمن البرتوكول العلاجي المعتمد من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائجه بحسب ما أخبر به عماد من قبل مدير المستشفى، كما قال في الفيديو، معافاته هو وشقيقته، فيما جاءت نتائج زوجته وزوج شقيقته ووالده سلبية، وهو ما تطلب إخضاع الجميع لتحليل ثان يوم الجمعة الماضي، ليفاجأ عماد بعودة نتيجة شقيقته أثبت خلوها من الفيروس، فيما ضاعت تحليلته هو، بحسب قوله.

بعد طول انتظار، حاول عماد التواصل مع إدارة المستشفى والمندوب الإقليمي لصفرو، غير أن المسؤولين تجاهلوا اتصالاته واحتجاجاته، وهو ما دفعه إلى تسجيل فيديو بقاعة الحجر الصحي بالمستشفى، حكى فيه معاناته وأفراد عائلته، منذ دخولهم الحجر في الـ31 من شهر مارس الماضي، عناوينها غياب الشروط الصحية للحجر بالمستشفى، أهمها التهوية الكافية بالقاعات، والتي يتقاسمها المرضى، وتقديم وجبات باردة لهم، فضلا عن استعمالهم لمرحاض مشترك، وأشياء أخرى أكثر فظاعة، كما وصفها، ووعد بالكشف عنها في حينه، بعد مغادرة كل أفراد عائلته للحجر الصحي بالمستشفى.

واشتكى المقاول الشاب عماد، كما جاء على لسانه في الفيديو الذي نشره ليلة الثلاثاء-الأربعاء الماضية، في رسائل وجهها إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، من تعريض صحته للخطر، بعدما جرى الاحتفاظ به بوحدة العزل الطبي وسط مرضى “كوفيد-19″، رغم إبلاغه من قبل الإدارة أن نتائج تحليله الثاني جاءت سلبية، لكن الطاقم الطبي رفض السماح له بالخروج، إلا بعد توصلهم بنتيجة تحليله المرفقة بتقرير كتابي صادر عن المختبر الفيروسي، قبل أن يكتشف عماد أن تحليله ضاع بين المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، غير أن نشره للفيديو الذي اعتمده كوسيلة للاحتجاج وإيصال تظلمه أنهى معاناته وغادر المستشفى، بعدما عثر مسؤولو الصحة على تحليله الضائع.

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“أخبار اليوم” اتصلت صباح أمس هاتفيا بعماد الدرعاوي، وقال إن ما عاشه مع التحليلات المخبرية ناتج عن فوضى في التدبير تعرفها هذه العمليات بالمختبرات التابعة لوزارة الصحة، ناهيك عن بطئها وطول انتظار المرضى لنتائج تحليلاتهم كما حصل معي، مردفا أنه وأفراد عائلته المصابين جراء بؤرة عائلية، خضعوا لأول تحليل قي اليوم العاشر، وبعدها اليوم الحادي عشر، أعقبا خضوعهم للعلاج بالمستشفى، وبعدها جاء دور التحليل الثالث ليوم الأربعاء ما قبل الأخير، ظهرت نتائجه يوم الجمعة الماضي، حالتان سلبيتان و3 حالات ايجابية، وهو ما جعل الطاقم الطبي يطالب بأخذ عينات جديدة لي ولشقيقتي، يردف عماد، لإخضاعها للتحليل المخبري الرابع، وتأكيد نتائج تحليل منتصف الأسبوع الماضي، حيث توصل المستشفى يوم الأحد بنتيجة تحليل شقيقتي المقيمة ببلجيكا، أكدت خلوها من الفيروس، فيما لم يصل التحليل الخاص بي، يقول عماد الدرعاوي، وهو ما جعلني أفقد أعصابي وأحتج عبر الفيديو الذي صورته بغرفة العزل ونشرته بمواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا أن تواجدي بالحجر معية زوجتي يزيد من معاناة طفلي الصغير البالغ من العمر أقل من 12 شهرا، والذي تركناه لدى أصهاري.

من جهته قال مصدر عليم، قريب من موضوع الشاب عماد، إن نشره للفيديو والتي أثار طريقة تدبير وزارة الصحة للتحليلات المخبرية، الموزعة ما بين مختبراتها المركزية والجهوية، عجل بتحرك مصالح الوزارة، خصوصا بعد رفض عماد إخضاعه لتحليل مخبري جديد قد يكون مآلها الضياع، وذلك على الرغم من تدخل مستشار وزير الصحة، والذي يتحدر من إقليم صفرو بغرض إقناع الشاب، فيما نجحت مصالح الوزير آيت الطالب، بحسب المعطيات التي أوردها مصدر قريب من الموضوع، في العثور على تحليل الشاب ابن صفرو الضائع، بالمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، وهو ما طرح تساؤلات عديدة بخصوص هذا التحليل، والتي كان من المفروض أن تشحن صوب مختبر فاس، والذي شرع منذ فاتح أبريل الجاري في إنجار تحليلات الـ”PCR” الخاصة بفيروس “كوفيد-19″، لكن تحليل عماد أخذ وجهته إلى مختبر الوزارة بالرباط وضاع هناك.

هذا وتمكن الشاب عماد، بعد توصل مستشفى صفرو بنتائج التحليل التي تؤكد تعافيه من المرض، من مغادرة وحدة العزل الطبي، مساء أول أمس الأربعاء، في انتظار نتائج تحليلات أبيه وزوجته وزوج شقيقته، والتي أحيلت يوم الثلاثاء على المختبر الجهوي التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، للتأكد من حالتهم الصحية بعد مرور أزيد من 23 يوما من العلاج.