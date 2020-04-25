في زمن الحجر والطوارئ…توقيف نساء يمارسن الشعوذة في أحد شواطئ سلا

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، اليوم الجمعة، شريط فيديو، يوثق لحظة إلقاء رجال الأمن القبض على ثلاث نسوة، كن بالقرب من أحد الشواطئ في مدينة سلا.

وبحسب شريط الفيديو المذكور، ظهرت إحدى السيدات حاملة “ديكا، وبعض الأغراض تخص أعمال الشعوذة”، وهي مقتادة نحو سيارة الشرطة.

وأشار النشطاء، الذين تداولوا الفيديو على نطاق واسع، إلى أن عناصر الأمن تمكنت من إيقاف المشتبه فيهن، وهن متلبسات بالقيام بأعمال الشعوذة في أحد شواطئ سلا، خلال فترة الحجر الصحي.

وعبر النشطاء عن استنكارهم أعمال الشعوذة، مطالبين بعقوبات رادعة في حق المتورطات.