النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشقيقان رامي (21 عاما) وعبد الكريم (16 عاما) باسم أبو بدر من قرية اللقية بالنقب مصرعيهما، بعد منتصف الليلة الماضية، في حادث انقلاب ذاتي لسيارة كانا يستقلانها وقع في مفرق قرية أم بطين على شارع رقم 60، جنوبي البلاد.
واستُدعيت إلى المكان طواقم طبية، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاة الشابين في الحادث المروع. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث القاتل.
ومما يذكر أن ضحية الحادث عبد الكريم أبو بدر كان في الصف العاشر بمدرسة اللقية الثانوية.
78 شخصا بينهم 27 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع 2020
وبمصرع الشقيقين رامي وعبد الكريم أبو بدر من اللقية، ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد بلغ عدد ضحايا حوادث الطرق في البلاد 78 شخصا بينهم 27 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم.
ومما يذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.
وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.
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