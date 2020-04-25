شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثاني.. أيسلندا تمنع اصطياد الحيتان بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

تقرر إلغاء صيد الحيتان في أيسلندا هذا الصيف بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، حسبما أعلنت شبكة "ار يو في" التليفزيونية الأيسلندية يوم الجمعة.

ولن تقوم شركة "هفالور" المتخصصة في صيد الحيتان، وهي الشركة الوحيدة التي تصطاد حيتان الزعانف والمينك لتصديرها إلى اليابان، بصيد الحيتان أو معالجة لحوم الحيتان في أيسلندا هذا الصيف، للعام الثاني على التوالي.

وقال كريستيان لوفتسون الرئيس التنفيذي لشركة "هفالور" لصحيفة "ذا مورنينج بيبر"، حسبما ذكرت شبكة "ار يو في" الوطنية إن متطلبات التباعد الاجتماعي، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، جعلت معالجة الحيتان في أيسلندا "مستحيلة تقريبا".