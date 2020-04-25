شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا حول العالم تقترب من 3 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح أمس الجمعة.

وأظهرت بيانات منصة «وورلد ميترز»، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726 ألفًا و194 عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح الجمعة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين 749666 ألف حالة. وأشارت أيضًا إلى أن عدد الوفيات ارتفع 191074 ألفًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيران والصين وروسيا والبرازيل.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 888709 والوفيات 50243 وفاة، والتعافي 85922 وسجلت إسبانيا 213024 ألف إصابة و22157 حالة وفاة وتعافي 89250، وسجلت إيطاليا 189973 إصابة و25549 حالة وفاة، وتعافي 57576 وسجلت فرنسا 158183 إصابة و21856 حالة وفاة، وتعافي 42088 حالة، وسجلت ألمانيا 153129 إصابة و5575 وفاة، وتعافي 106800 وسجلت بريطانيا 138078 إصابة و18738 حالة وفاة ولم تسجل تعافي أية حالة، وسجلت تركيا 101780 إصابة و2491 حالة وفاة، وتعافي 18491 حالة، وسجلت ايران 87020 إصابة و5481 حالة وفاة، وتعافي 64843 حالة، وسجلت الصين، البؤرة الأولى للفيروس، 82804 إصابات و4623 حالة وفاة، وتعافي 77257 حالة، وسجلت روسيا 62773 إصابة و555 حالة وفاة، وتعافي 4891 حالة، وسجلت البرازيل 50036 إصابة و3331 حالة وفاة، وتعافي 25673 حالة.