شكرا لقرائتكم خبر عن حشد دولي لردع إيران عن تطوير برنامج «الصواريخ الباليستية» والان نبدء بالتفاصيل

تتواصل ردود الأفعال الدولية الغاضبة بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني الأربعاء الماضي إطلاق قمر صناعي مخصص للأغراض العسكرية، في وقت يتزايد فيه توتر علاقة إيران مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية على خلفية تجاوزات نظام الملالي في البرنامج النووي والصاروخي الذي يشكل تهديدا لأمن واستقرار العالم قاطبة.

أسلحة نووية

وقالت بريطانيا أمس الجمعة: إن إطلاق إيران قمرا صناعيا يثير قلقا شديدا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: إن التقارير عن إطلاق إيران قمرا صناعيا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية «مقلقة للغاية» ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأضاف: تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية، يجب أن تلتزم إيران بذلك.

وتابع: لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدا للأمن الإقليمي.

انتهاك صارخ

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كان مسؤولون أمريكيون أعربوا عن مخاوفهم من أن تكنولوجيا الصواريخ البالستية الطويلة المدى التي تستخدمها طهران يمكن أن تُوظف أيضا لإطلاق رؤوس نووية، بينما تزعم طهران بأنها لم تسع أبدا لتطوير أسلحة نووية. واتهم كبير دبلوماسيي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بانتهاك قرارات الأمم المتحدة، كما أمر ترامب البحرية الأمريكية بتدمير جميع الزوارق الحربية الإيرانية بعدما أفادت البحرية الأمريكية الأربعاء الماضي أن 11 زورقًا حربيًا بحريًا إيرانيا نفذت «نهجًا خطيرًا ومضايقًا» لسفن البحرية الأمريكية وخفر السواحل في الخليج العربي، واستخدم الأمريكيون مجموعة متنوعة من الوسائل غير المميتة لتحذير الزوارق الإيرانية، وغادرت هذه القوارب في النهاية. وقال ترامب: لا نريد لقواربهم الحربية أن تحيط بقواربنا، وأن تدور حول قواربنا وتقضي وقتًا ممتعًا، لن نصمت، سنطلق عليها النار.

وقال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» الجنرال جون هيتين إنه «مجرد مثال آخر على السلوك الإيراني الخبيث». وشدد ديفيد نوركويست نائب وزير الدفاع الأمريكي على أن جميع السفن الأمريكية تحتفظ بحق الدفاع عن النفس. وطالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأمم المتحدة بمحاسبة إيران على ما ترتكبه من تجاوزات.

تحذير ترامب

يأتي هذا فيما وجه 50 من كبار المسؤولين والخبراء الأمريكيين السابقين في الشأن الإيراني رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، اتهموا فيها طهران باستخدام فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للضغط على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات مع الاستمرار في إنفاق الأموال لتمويل الأنشطة الخبيثة في المنطقة. ودعت الرسالة ترامب إلى مضاعفة حملة الضغط القصوى لإجبار طهران على إنفاق الأموال على الشعب الإيراني، وليس على طموحات نووية واضطهاد داخلي.

وفي تصريحات وصفها المراقبون بالعنترية للنظام الإيراني الذي يتلقى صفعات قوية من الإدارة الأمريكية دون رد فعل قوي، قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن طهران ستدمر السفن الأمريكية إذا تعرض أمنها لتهديد في الخليج. وقال سلامي للتلفزيون الرسمي: أمرت قواتنا البحرية بتدمير أي قوة إرهابية أمريكية في الخليج غير العسكرية الإيرانية.