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انخفاض كبير بعدد وفيات كورونا بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 25 أبريل 2020

انخفاض كبير بعدد وفيات كورونا بالولايات المتحدة خلال 24 ساعة

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الخليج 365 - متابعات

سجّلت الولايات المتحدة 1258 وفاة إضافية جراء خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في حصيلة يومية هي الأدنى منذ نحو ثلاثة أسابيع، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وحالات الوفاة الجديدة التي سُجّلت بين الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي الخميس والساعة نفسها يوم الجمعة، ترفع إلى 51017 العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة، استنادا الى الارقام الرسمية.

غير أنّ هذا الانخفاض في الأرقام لا يُشكّل في الوقت الحالي مؤشّراً إلى أيّ منحى محدّد، وسيتعيّن أن يبقى على هذا النحو خلال الأيام المقبلة كي يتسنّى تأكيد وجود تحسّن فعلي في البلاد.

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