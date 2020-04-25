شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تختبر "بلازما الدم" لعلاج 5 آلاف مصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ بريطانيا تجارب لتحديد ما إذا كانت بلازما الدم التي تم الحصول عليها من متبرعين تم شفاؤهم من مرض كوفيد-19 يمكن أن تكون علاجا فعالا للمرضي الذين في حالة خطيرة بهذا المرض.

وقالت وزارة الصحة اليوم السبت إنه يمكن علاج ما يصل إلى خمسة آلاف مريض ممن هم في حالة خطيرة ببلازما الدم أسبوعيا في إطار أسلوب جديد لعلاج الفيروس.

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ويمكن نقل البلازما التي يتم أخذها من مرضى كوفيد-19 إلى مرضى يصارعون من أجل إنتاج أجسام مضادة ضد الفيروس داخل أجسامهم.

وأضافت الصحة، أنه بالتوازي مع التجربة العامة السريرية العشوائية تقوم الحكومة بتعزيز البرنامج العام لجمع البلازما حتى يمكن تعميم العلاج على نطاق واسع إذا ثبتت فعاليته.

وستتم زيادة جمع البلازما خلال شهري أبريل ومايو لتسليم ما يصل إلى عشرة آلاف وحدة من البلازما لجهاز الصحة العامة أسبوعيا بما يكفي لعلاج خمسة آلاف مريض بكوفيد-19 أسبوعيا.