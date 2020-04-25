شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات ضد «حظر التجول» في النيجر والان نبدء بالتفاصيل
اعتقلت شرطة النيجر 274 شخصًا في العاصمة نيامي، بتهمة تعكير النظام العام والتجمع المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما صادرت ثماني سيارات و26 دراجة نارية.
وأفادت وكالة أنباء النيجر، أمس، أن المظاهرات التي تأتي ضد حظر التجول الذي فرضته البلاد لاحتواء فيروس كورونا، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف.
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