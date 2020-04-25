شكرا لقرائتكم خبر عن «القناع إجباري».. بلجيكا تبدأ تخفيف القيود تدريجيًا والان نبدء بالتفاصيل

قالت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلمس، مساء أمس الجمعة، إنه سيتم البدء في تخفيف القيود الاجتماعية الرامية إلى وقف تفشي فيروس كورونا المستجد اعتبارا من 4 مايو المقبل. وأضافت "ويلمس" بعد اجتماع لمجلس الأمن الوطني استمر سبع ساعات، إنه سيجري تخفيف القيود بشكل تدريجي خطوة خطوة. وأكدت رئيسة الوزراء أنه سيجري الإبقاء على عدد من القيود خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وأوضحت ويلمس، أن ارتداء قناع الوجه إجباري في الحافلات والقطارات لمن هم في عمر 12 عاما أو أكثر. وسيتسلم كل مواطن قناعا مصنوعا من القماش مجانا.

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